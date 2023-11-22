Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorum'da yapılacak

Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası, 11-12 Aralık'ta Çorum'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası, Çorum'da yapılacak
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22 Kasım 2023 14:01
Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası, 11-12 Aralık'ta Çorum'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyon Çorum Yeni Spor Salonu'nda yapılacak.

Şampiyona 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 ve 76 kilo sıkletlerinde gerçekleştirilecek.

Federasyon, daha önce Türkiye Şampiyonası'nın grekoromen stilde 8-10 Aralık'ta Çorum, serbest stilde ise 30 Kasım-3 Aralık'ta Konya'da düzenleneceğini duyurmuştu.

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