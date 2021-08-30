Türkiye, kadınlar golbolde çeyrek finalde Avustralya ile eşleşti!

Kadınlar golbol branşındaki gruptaki dördüncü ve son maçında Türkiye, ABD'ye 4-3 yenilmesine rağmen grubu lider tamamlayarak çeyrek finalde Avustralya'yla eşleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye, kadınlar golbolde çeyrek finalde Avustralya ile eşleşti!
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30 Ağustos 2021 16:48
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın altıncı gününde kadınlar golbol D Grubu son maçında Türkiye, ABD'ye 4-3 yenildi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Kadın Milli Takımı, dördüncü maçında ABD ile karşılaştı.

İlk yarıyı 3-2 önde tamamlayan Türkiye, ikinci yarıda skor üretemedi ve ABD sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Milli takım bu mağlubiyete rağmen 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye çeyrek finalde C Grubu'nun dördüncüsü Avustralya ile eşleşti. Türkiye-Avustralya maçı yarın TSİ 11.45'te oynanacak.


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