Türkiye kadın hokeyinde 150 yıllık ülkelerle aynı kategoride yarışıyor

A Milli Kadın Hokey Takımı oyuncusu Sinem Yalçın, Türkiye'nin kısa zamanda 150 yıllık hokey tarihi olan ülkelerle yarışır düzeye geldiğini söyledi.



Ay-yıldızlı başarılı hokeyci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, öncelikle "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılar için acil şifalar ve geride kalanlara da büyük sabır ve başsağlığı dilediğini belirtti.



Afeti orada yaşayan bir depremzedenin duyguları kadar hissetmenin mümkün olmadığını ancak millet olarak herkesin çok üzüldüğünü aktaran 28 yaşındaki sporcu, "Artık yaraları sarma zamanı, topyekun millet olarak, spor camiası olarak ve devletimizin bütün birimleriyle yaralarını sarmaya çabalayacağız." dedi.



Türkiye Hokey Federasyonunun 2002'de kurulan çok yeni bir federasyon olduğunu kaydeden Sinem Yalçın, "Hokeye 10 yaşında başladım. Hokeyde ilk antrenörüm aile dostumuz Gazel Güven'di, sürekli katılmamız için ailemizle görüştü. Aslında erkek kardeşim için başlamıştık ama sonradan o koptu." diye konuştu.



İlk günden itibaren sporcu ve beden eğitimi öğretmeni olmak için hayal kurduğunu dile getiren Sinem, "Hokeye başladıktan 2 yıl sonra milli takıma seçilmiştim, sonrasında bütün yaş kategorilerinde ülkemi temsil etme şerefine nail oldum. İlk milli maçım İtalya'da özel bir turnuvadaydı. Bugüne kadar milli takımla 100'den fazla maça çıktım." ifadelerini kullandı.



"Avrupa Hokey Federasyonunun bizi hayranlıkla takip ettiğini hissediyoruz"



"Kadın hokey milli takımının bütün ilklerinde varım." diyen milli sporcu, şöyle devam etti:



"Her yaş kategorisinde bütün yaşadığımız tecrübelerde emeğimin olması beni gururlandırıyor. Erkek hokeyci kardeşlerimiz kızmasın ama ülkemizde kadınlar hokeyde daha başarılı, bu başarıda emeğimin olması tabii ki çok gurur verici. Şu anda bu branştaki 150 yıllık ülkelerle aynı kategoride yarışıyoruz. En son Aralık 2022'de Salon Avrupa Şampiyonası'nın en üst kategorisinde mücadele ettik, Avrupa'nın en iyi 8 takımı oradaydı, biz 6'ncı olarak bitirdik. Bir alt ligden yükselerek orada tutunmak çok büyük bir başarıydı. Başarı birden gelmiyor, ufak ufak hedeflerimizi yükseltiyoruz, şimdi bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda zirvede olmayı hedefliyoruz."



Alt yaş kategorilerinde de büyük başarılar elde ettiklerini hatırlatan Sinem Yalçın, "Ülkemizde hokey çok hızlı ilerliyor. Avrupa Hokey Federasyonunun bizi şaşkınlıkla ve hayranlıkla takip ettiğini turnuvalarda hissediyoruz. Büyük hedefler düşünürsek umarım olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz." şeklinde konuştu.



Hokeye Hitit Güneşi Kulübünde başladığını, Çankaya, Keçiören, Bolu Belediye ve Nizip Gençlik Kulübünde oynadıktan sonra Gaziantep Polisgücü'ne geçtiğini aktaran Sinem, "Kadın ve erkek takımı olarak ülkemizde hokeyi en üst seviyeye çıkaran tek kulüp Polisgücü diyebilirim, başkanımıza ve antrenörlerimize de teşekkür ediyorum." dedi.



Hokeyin Türkiye'de daha fazla ilgi görmesi için sponsor ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Sinem, "Okul sporlarında da hokey yapılıyor. Türkiye'de hatırı sayılır bir kitleye sahibiz, sportif başarı açısından da iyiyiz ama medya desteği ve sponsorluk alanında voleybol ve basketbola göre gerideyiz. İlerleyen zamanlarda o branşları yakalayacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



"Federasyonumuzun bir olimpiyat hayali var"



Oynadığı kulüplerde şampiyonluk, ikincilik ve üçüncülük kazandığını dile getiren milli sporcu, "Önümüzdeki yıl da Gaziantep Polisgücü ile Avrupa'nın en üst kategorisindeki şampiyonada inşallah ülkemizi temsil edeceğiz. Ayrıca yaz sezonunda da Gaziantep Polisgücü ile açık alan hokeyinde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. Umarım oradan da şampiyonlukla döneriz." diye konuştu.



Mili takımın hedeflerine ilişkin Sinem Yalçın, "Milli takım olarak Avrupa 5S Şampiyonası'ndan da ayrıca Avrupa Şampiyonası'ndan da madalyayla dönmek istiyoruz. Federasyonumuzun bir olimpiyat hayali var, halihazırda 18 yaş altında mücadele eden kardeşlerim 10 yıllık bir planlamayla olimpiyat sevinci yaşayabilir, belki saha dışında onlarla gurur duyuyor ve onları destekliyor olabilirim." ifadelerini kullandı.



Keçiören'de bir okulda beden eğimi öğretmenliği yaptığını da belirten Sinem, "Öğrencilerimle de hokey ve bütün spor branşlarıyla ilgili eğitime devam ediyorum. Aynı zamanda yüksek lisans eğitimimi de bitirdim. Öğrencilerim hokeye gerçekten meraklılar, erkek öğrencilerim de hokeyi daha çok futbola benzetiyor." diye konuştu.



Ailesinin başlangıçtan itibaren imkansızlıklara rağmen kendisini hep desteklediğini ifade eden Sinem, milli hokeyci olan eşinin de kendisini çok desteklediğini söyledi.



Dünya Kadınlar Günü için de milli hokeyci, "Kadın, emek, başarı, çaba, cefa, fedakarlık ve birçok şey. Çünkü son yaşanan afette bile kadınlardan enkaz altında müthiş bir fedakarlıkla bebeğini emzirenlere, doyurmaya çalışanlara, hayata tutundurmaya çalışanlara şahit olduk. Kendinden vazgeçip çocuğunun kurtarılmasını isteyen birçok kadın... Keşke bunları yaşamayıp bu cümleleri sarf etmeseydim ama umarım kadınların daha çok değer gördüğü bir dünyaya sahip oluruz." diye konuştu.





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