Türkiye Judo Şampiyonası hafta sonu Ankara'da yapılacak

Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Şampiyonası, 25-26 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek.
Federasyonun açıklamasına göre, şampiyonaya 51 ilden 243 kadın ve 369 erkek judocu kayıt yaptırdı.
Türkiye Judo Federasyonu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonun kura çekimi 24 Aralık Cuma günü yapılacak.
Federasyonun açıklamasına göre, şampiyonaya 51 ilden 243 kadın ve 369 erkek judocu kayıt yaptırdı.
Türkiye Judo Federasyonu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonun kura çekimi 24 Aralık Cuma günü yapılacak.