Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz gelecekten umutlu

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik'te düzenlenecek iller arası Ümitler Mix Judo müsabakaları için kente gelen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, İstasyon Spor Salonu'nda sporcuların hazırlıklarını takip etti.



Huysuz, AA muhabirine, salgının etkisiyle federasyon olarak faaliyetleri tam anlamıyla yapamadıklarını söyledi.



Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında sporcuların daha iyi hazırlanabilmesi için böyle bir faaliyet yaptıklarını dile getiren Huysuz, "İl müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Güzel bir faaliyet oldu. 25 takım geldi. İnşallah hem Bilecik'e, hem de Türk sporuna güzel hizmetler edecek. Yeni sporcular yetişecek." yorumunda bulundu.



- "Şu anda da 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanan bir ekibimiz var"



Türk judosu olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 6 sporcu ile Türkiye'yi temsil ettiklerini kaydeden Huysuz, "Genç bir sporcu yapımız vardı ama 2 tane sporcumuz 5'inci oldu. Şu anda da 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanan bir ekibimiz var." diye konuştu.



81 ilde judoyla ilgili faaliyetleri bulunduğunu aktaran Huysuz, "Bazı illerimizde daha da iyi bir durumdayız. Bazı illerde bir, bazı illerde 5 antrenör bulunuyor. Mesela Bilecik'te 4 antrenörümüz var. 81 ilde yapımız var. Şu anda biz sporcularımıza şunu söylüyoruz; 'Bizim zamanımızda olmayan imkansızlıklar, malzeme yetersizliği şimdi bulunmuyor'. Şu anda minderimiz, her ilimizden ilçemize ve okullarımıza kadar taşınmış durumda. Bu da büyük bir gelişim sağlıyor. Biz yaşadığımız imkansızlıkları bu çocuklara yansıtmıyoruz. Devletin bütün imkanları bu sporu yapabilmeleri için sağlanıyor." ifadelerini kullandı.



Şu andaki süreçte çocukları mindere kazandırmakta sıkıntı çektiklerine değinen Huysuz, "İnşallah o çocukları buralara çektiğimizde bizden daha başarılı jenerasyonlar çıkacaktır. Okullarda beden eğitimi derslerinden başlayıp spor salonlarında o kültürü oluşturduğumuzda 2028 ve 2032 olimpiyatlarında bu yılların çok daha üstünde madalyalar kazanılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.







