Türkiye-İtalya maçının skorunu ve gollerini önceden bildi!

Sosyal medyada bir anda viral olan ve binlerce etkileşim alan paylaşımın sahibi, karşılaşmanın ardından "Şu anda Türk gizli servisleri beni evden almaya geliyor" yazarak esprili bir paylaşım daha yaptı. İtalyan kullanıcı tahmin tweet'inin etkileşim rakamlarını da yayınlarken, tweet görüntüleme sayısının 9 milyona yaklaştığı görüldü.
😱🤯 Bravo, @VaneJuice 👏👏👏
Clearly a master #EUROpredictor! 👊 https://t.co/uIbJFrkbqn
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021
Adesso vengono i servizi segreti turchi a prelevarmi da casa
— 🇮🇹 (@VaneJuice) June 11, 2021