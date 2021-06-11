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Türkiye-İtalya maçının skorunu ve gollerini önceden bildi!

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya Türkiye'yi 3-0 mağlup ederken, maçtan saatler önce sosyal medyada yapılan bir paylaşım karşılaşma sonunda herkesi şaşkına çevirdi.

Türkiye-İtalya maçının skorunu ve gollerini önceden bildi!
EURO 2020'nin ilk maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Takımımız turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Ancak maçın ardından en çok konuşulanlar arasında sosyal medyada yapılan bir paylaşım vardı.

EURO 2020'nin Twitter'daki resmi hesabı, maçtan önce skor tahmini yarışması yaptı. İtalyan bir kullanıcı maçın skorunu 3-0 olarak tahmin etti ama işin boyutunu 'biraz' ileriye taşıdı.

Karşılaşmanın başlamasından saatler önce yapılan paylaşımda, maçın skorunun yanı sıra golleri atan isimleri de bilen İtalyan kullanıcı, Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golü bile önceden tahmin etti. EURO 2020 hesabı daha sonra bu kullanıcıyı tebrik eden bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyada bir anda viral olan ve binlerce etkileşim alan paylaşımın sahibi, karşılaşmanın ardından "Şu anda Türk gizli servisleri beni evden almaya geliyor" yazarak esprili bir paylaşım daha yaptı. İtalyan kullanıcı tahmin tweet'inin etkileşim rakamlarını da yayınlarken, tweet görüntüleme sayısının 9 milyona yaklaştığı görüldü.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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