Türkiye-İtalya maçını Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek

A Milli Takımı'nın İtalya ile oynayacağı özel karşılaşmayı Enea Jorgji yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji görev alacak.
Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji görev alacak.
Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.