Türkiye-İtalya maçını Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın salı günü İtalya ile oynayacağı özel karşılaşmada Arnavut hakem Enea Jorgji görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye-İtalya maçını Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek
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28 Mart 2022 12:30
A Milli Takımı'nın İtalya ile oynayacağı özel karşılaşmayı Enea Jorgji yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji görev alacak.

Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.

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