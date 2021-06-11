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Türkiye - İtalya maçı canlı olarak Tuttur'da

A Milli Takım, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak, sonucu merakla beklenen karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da canlı olarak yaşanacak...

Türkiye - İtalya maçı canlı olarak Tuttur'da
EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye, İtalya ile paylaşacak, tüm dünya bu maçı izleyecek. Uzun süredir heyecanla beklenen karşılaşmanın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak!

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TÜRKİYE - İTALYA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN...

İtalya evinde oynayacağı ve üstüne 28 maçtır da kaybetmediği için kazanmasına verilen oran 1,41 olarak dikkat çekiyor. Ancak ilkleri seven A Milli Takımımız, açılış maçında İtalya'yı bozguna uğratarak tarihe geçebilir. Bizim Çocuklar'ın galibiyeti ise 5,50 ile iştah kabartıyor. Maçın beraberliğine verilen oran ise 3,05!

Karşılaşmada karşılıklı gol var tercihinin oranı 2,07 olurken, karşılıklı gol var seçeneğine 1,41 oran biçildi. Ayrıca 2,5 Alt'ın oranı 1,45 olarak duyuruldu. 2,5 Üst'ün oranı ise 1,95 oldu.

BURAK YILMAZ BAHİSİ

Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, A Milli Takımızın EURO 2020'de ve İtalya karşısında en büyük gol silahı olacak. Burak Yılmaz'ın İtalya filelerini havalandırmasına 3,85 orandan oynayabilirsiniz.

İLK GOLÜ KİM ATAR?

A Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı maçta erken bir gol bulur muyuz? Turnuvanın açılış maçı için de 'İlk Golü Kim Atar?' bahisiyle kazanabilirsin. İlk golü Türkiye'nin atmasına 2,95 oran verilirken; İtalya'nın ilk gol oranı 1,33 olarak açıklandı. Gol olmaz tercihinin oranı ise 6,20 olarak duyuruldu.

KIRMIZI KART OLUR MU?

A Milli Takım, Roma'da İtalya yenmek için elinden geleni hiç şüphesiz sonuna kadar yapacak. Maçta zaman zaman kazanma hırsıyla sertlik de olacaktır. Bu kritik maçta 'Kırmızı kart olur' diyorsan; 3,45'ten bahis alabilirsin.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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