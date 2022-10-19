Türkiye ilk kez Avrupa Deniz Küreği Şampiyonası'na katılacak

Avrupa Deniz Küreği Şampiyonası, 27-30 Ekim tarihlerinde İspanya'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye ilk kez Avrupa Deniz Küreği Şampiyonası'na katılacak
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19 Ekim 2022 16:23
Avrupa Deniz Küreği Şampiyonası, 27-30 Ekim tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, San Sebastian kentinde yapılacak şampiyonada milli takım 3 sporcuyla yer alacak.

Organizasyon, Türkiye Deniz Küreği Milli Takımı'nın katılacağı ilk uluslararası deniz küreği yarışı olacak.

Şampiyonada tek çifte (CW1X) kategorisinde milli sporcular Deniznur Serra Baykara, Miray Kasap ve Didem Sürer mücadele edecek.

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