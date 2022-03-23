Türkiye ile Portekiz'in 9. randevusu

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 02.06.2012 Lizbon Özel 3-1 07.06.2008 Cenevre Avrupa Şampiyonası Finalleri 0-2 24.06.2000 Amsterdam Avrupa Şampiyonası Finalleri 0-2 14.06.1996 Nottingham Avrupa Şampiyonası Finalleri 0-1 19.04.1965 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 0-1 24.01.1965 Lizbon Dünya Kupası Elemeleri 1-5 25.03.1956 Lizbon Özel 1-3 18.12.1955 İstanbul Özel 3-1

A Milli Futbol Takımı, perşembe günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçıyla Portekiz ile 9. kez karşı karşıya gelecek.İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 8 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 6'sında ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı. 5'i resmi, 3'ü özel geride kalan 8 maçta Türkiye 8, Portekiz ise 16 gol attı.Türkiye, rakibi karşısındaki iki galibiyetini oynadığı ilk ve son maçta 3-1'lik sonuçlarla elde etti.Türkiye ve Portekiz ilk kez 18 Aralık 1955'te İstanbul İnönü Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi.Ay-yıldızlı ekip, bu maçı 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ve Nazmi Bilge'den geldi.Ay-yıldızlı ekip, Portekiz ile oynadığı son maçı kazandı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da 2 Haziran 2012'de oynanan özel maçı Türkiye 3-1 kazandı.Milli takımın golleri Umut Bulut (2) ve Pepe'den (kendi kalesine) gelirken, Portekiz'in tek golünü Nani attı.Bu maçta kaleci Volkan Demirel, Cristiano Ronaldo'nun penaltısında gole izin vermemişti.Türkiye bu galibiyetle rakibi karşısındaki 6 maçlık yenilgi ve 4 maçlık gol atamama serisini de bitirmişti.Türkiye ile Portekiz A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır