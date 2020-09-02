Türkiye ile Macaristan 13. randevuda

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta rakibi Macaristan ile tarihinde 13. kez karşılaşacak

Haber; AA
Türkiye ile Macaristan 13. randevuda
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02 Eylül 2020 14:25
 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta perşembe günkü rakibi Macaristan ile tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 6'sı resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 12 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 12 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 6 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 25 golle yanıt verdi.

- Resmi maçlarda tek yenilgi

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 6 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, bu maçlarda rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi. 

- Macarlar'dan farklı galibiyet

Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.

-Macaristan B Milli Takımı ile 2 maç

A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.

Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yitirdi.

- Maçlar

Türkiye ile Macaristan A milli takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

 

   Tarih        Yer                 Organizasyon            Sonuç

-------------------------------------------------------------------------

19.02.1956    İstanbul                  Özel                3-1

29.04.1962    Budapeşte             Özel                1-2

22.09.1982    Györ                       Özel                0-5

04.04.1984    İstanbul                  Özel                0-6

16.03.1988    Budapeşte             Özel                0-1

05.09.1990    Budapeşte             Özel                1-4

07.09.1994    Budapeşte   Avrupa Şampiyonası Elemeleri    2-2

06.09.1995    İstanbul        Avrupa Şampiyonası Elemeleri    2-0

07.10.2006    Budapeşte    Avrupa Şampiyonası Elemeleri   1-0

12.09.2007    İstanbul         Avrupa Şampiyonası Elemeleri    3-0

16.10.2012    Budapeşte    Dünya Kupası Elemeleri               1-3

26.03.2013    İstanbul         Dünya Kupası Elemeleri               1-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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