Türkiye ile İsviçre depremzedeler için karşı karşıya gelecek

Türkiye ile İsviçre'nin EURO2008'te mücadele etmiş oyuncuları depremzedelere yardım için amacıyla tekrar sahaya çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Türkiye ile İsviçre depremzedeler için karşı karşıya gelecek
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27 Ağustos 2023 00:08
2008 Avrupa Şampiyonası'nda karşı karşıya gelen Türkiye ile İsviçre'nin o dönemde forma giymiş milli oyuncuları bu kez depremzedeler için İsviçre'de sahaya çıkacak.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak adına düzenlenecek yardım organizasyonunda, Türkiye ile İsviçre dostluk maçı kapsamında 9 Eylül Cumartesi günü İsviçre'de sahaya çıkacak. Fatih Terim'in önderliğinde Arda Turan, Nihat Kahveci, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Servet Çetin ve Hamit Altıntop gibi oyuncular karşılaşmada forma giyecek. Karşılaşma öncesinde Reynmen, Reyhan Karaca, Lara ve Rabia Tunçbilek gibi sanatçılar konser verecek. Depremzedeler için yapılacak bu organizasyonda elde edilecek gelir öncelikli olarak bölgenin futbol altyapısı ve tesislerinin yapımında kullanılacak.


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