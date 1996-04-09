Türkiye ile Azerbaycan 8. randevuda

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 11.10.2011 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0 12.10.2010 Bakü Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-1 02.06.2009 Kayseri Özel 2-0 12.04.2006 Bakü Özel 1-1 02.06.2001 İstanbul Dünya Şampiyonası Elemeleri 3-0 11.10.2000 Bakü Dünya Şampiyonası Elemeleri 1-0 09.04.1996 Bakü Özel 1-0

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı özel maçta karşılaşacağı Azerbaycan ile 8. kez birbirlerine rakip olacak.İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 maçtan 5'ini Türkiye, 1'ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı.Geride kalan 4'ü resmi, 3'ü özel 7 maçta toplam 9 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 2 gol gördü.İki takım arasında 2011 yılında İstanbul'da oynanan, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.Türkiye ile Azerbaycan A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.