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Türkiye ile Azerbaycan 8. randevuda

EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı özel maçta karşılaşacağı Azerbaycan ile 8. kez birbirlerine rakip olacak.

Türkiye ile Azerbaycan 8. randevuda
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı özel maçta karşılaşacağı Azerbaycan ile 8. kez birbirlerine rakip olacak.

İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 maçtan 5'ini Türkiye, 1'ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı.

Geride kalan 4'ü resmi, 3'ü özel 7 maçta toplam 9 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 2 gol gördü.

İki takım arasında 2011 yılında İstanbul'da oynanan, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.

Türkiye ile Azerbaycan A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
11.10.2011 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0
12.10.2010 Bakü Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-1
02.06.2009 Kayseri Özel 2-0
12.04.2006 Bakü Özel 1-1
02.06.2001 İstanbul Dünya Şampiyonası Elemeleri 3-0
11.10.2000 Bakü Dünya Şampiyonası Elemeleri 1-0
09.04.1996 Bakü Özel 1-0
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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