Türkiye ile Almanya 26. kez karşı karşıya

Ay-yıldızlı ekibimiz, Almanya ile yarın oynayacağı özel karşılaşma ile 26. kez karşı karşıya gelecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Türkiye ile Almanya 26. kez karşı karşıya
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06 Ekim 2020 17:25
Özel maçta yarın deplasmanda Almanya ile karşılaşacak A Milli Takım, Almanya milli takımları ile bugüne dek toplam 25 kez karşı karşıya geldi.

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 7 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı.

A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 4 beraberlik aldı. 

Batı Almanya karşısında oynadığı 13 karşılaşmadan sadece 1'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan milliler, 10'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Batı Almanya'ya 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, buna karşın 38 gol yedi.

Doğu Almanya ile tarihinde 5 kez oynayan milliler, 3'ünü kazanıp, 1'ini kaybetti, 1 maç da berabere bitti. Doğu Almanya'ya 10 gol atan milli takım, kalesinde 5 gol gördü.

A Milli Takım, iki ülkenin birleşmesinden sonra Almanya Milli Takımı ile de 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda 4 yenilgi, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 

1992 yılında deplasmandaki özel maçta 1-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1998 yılında ise Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Bursa'da 1-0 galip geldi. Bu maçın Münih'teki rövanşı ise 0-0 bitti. 8 Ekim 2005 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan özel karşılaşmayı Türkiye, Halil Altıntop ve Nuri Şahin'in golleriyle 2-1 kazandı. 2010'da Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Almanya'da oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı. 



Euro 2008'deki maç nefesleri kesti

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki Euro 2008'deki maç adeta nefesleri kesti.

İsviçre ve Avusturya'nın ortaklaşa düzenledikleri 2008 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yarı finalde birbirlerine rakip olan Türkiye ile Almanya, 25 Haziran 2008 tarihinde İsviçre'nin Basel kentindeki Saint Jakop Park Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sakatlıklar nedeniyle sahaya birçok yıldızından yoksun çıkan Türkiye, 23. dakikada Uğur Boral'ın golüyle 1-0 öne geçti. 26. dakikada Bastian Schweinnsteiger Almanya'ya beraberliği getiren golü attı. ''Panzerler'', 80. dakikada Miroslav Klose'nin golüyle 2-1 öne geçerken, ay-yıldızlı ekip 86. dakikada Semih Şentürk'le beraberliği yakaladı. Maçta uzatma bölümüne gidilmesi beklenirken, 90. dakikada Philipp Lahm'ın golü Almanya'yı finale taşıdı.

Son maçı Almanya 3-1 kazandı

İki ülke A milli takımları arasındaki son maçı Almanya 3-1 kazandı.

2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 7 Ekim 2011 tarihinde İstanbul'da oynanan maçtan Almanya, Mario Gomez, Thomas Müller ve Bastian Schweinsteiger'in golleriyle 3-1 galip ayrıldı. Milli takımın tek golünü Hakan Balta attı. 

Türkiye-Almanya maçları

A Milli Futbol Takımı'nın Batı, Doğu ve birleştikten sonraki Almanya ile oynadığı resmi ve özel maçlar şöyle:

Batı Almanya

  Tarih              Yer           Organizasyon                       Sonuç

17.06.1951     Berlin         Özel                               2 - 1

21.11.1951     İstanbul       Özel                               0 - 2

17.06.1954     Bern           Dünya Kupası Finalleri             1 - 4

23.06.1954     Zürih          Dünya Kupası Finalleri             2 - 7

28.09.1963     Frankfurt      Özel                               0 - 3

12.10.1966     Ankara         Özel                               0 - 2

17.10.1970     Köln           Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu     1 - 1

25.04.1971     İstanbul       Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu     0 - 3

20.12.1975     İstanbul       Özel                               0 - 5

01.04.1979     İzmir          Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu     0 - 0

22.12.1979     Gelsenkirchen  Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu     0 - 2

23.04.1983     İzmir          Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu     0 - 3

26.10.1983     Berlin         Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu     1 - 5

Doğu Almanya

17.11.1976     Dresden        Dünya Kupası Eleme Grubu           1 - 1

16.11.1977     İzmir          Dünya Kupası Eleme Grubu           1 - 2

29.06.1987     İstanbul       Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu     3 - 1

30.11.1988     İstanbul       Dünya Kupası Eleme Grubu           3 - 1

12.04.1989     Magdeburg      Dünya Kupası Eleme Grubu           2 - 0

Almanya

30.05.1992     Gelsenkirchen  Özel                               0 - 1

10.10.1998     Bursa          Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu     1 - 0

09.10.1999     Münih          Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu     0 - 0

08.10.2005     İstanbul       Özel                               2 - 1

25.06.2008     Basel          Avrupa Şampiyonası Yarı Finali     2 - 3

08.10.2010     Berlin         Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu     0 - 3

07.10.2011     İstanbul      Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu     1-3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.



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