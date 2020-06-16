Türkiye için tarihi gün: UEFA açıklayacak

UEFA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmaları masaya yatıracağı iki günlük yönetim kurulu toplantısı çarşamba günü başlayacak.



Video konferans yoluyla yapılacak toplantının ilk gününde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ilişkin konular değerlendirilecek.



Toplantıda, İstanbul'un ev sahibi olduğu 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin tarihi, formatı ve lokasyonu hakkındaki nihai kararın verilmesi bekleniyor.



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yönetim kurulu toplantısının ardından çarşamba günü TSİ 16.30'da UEFA'nın internet sitesinden yayımlanacak çevrimiçi basın toplantısı düzenleyecek.



Görüşmeler sonucunda İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2020 finalinin Lizbon'a verilmesi, 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin ise İstanbul'da olması bekleniyor.



