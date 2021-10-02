Türkiye için Avrupa tehlikesi

Türk takımları, Avrupa'da kaybetmeye devam ettikçe tehlike daha da büyüyor. Bu hafta Avrupa'da 3 takımımız toplamda sadece bir beraberlik alırken, en kötü senaryo gerçekleşti. Bir an önce toparlanamazsak 2022-23 sezonundan itibaren kontenjanımız 4'e düşecek. Şampiyonumuz ön eleme oynayacak, Avrupa Ligi'ne ise hiç takım gönderemeyeceğiz.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Türkiye için Avrupa tehlikesi
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02 Ekim 2021 10:08
Türk takımları, Avrupa'da kaybetmeye devam ettikçe tehlike daha da büyüyor. Bu hafta Avrupa'da 3 takımımız toplamda sadece bir beraberlik alırken, en kötü senaryo gerçekleşti. Fenerbahçe, takipçimiz Yunanistan takımı Olympiakos'a boyun eğdi. Bir an önce toparlanamazsak 2022-23 sezonundan itibaren kontenjanımız 4'e düşecek. Şampiyonumuz ön eleme oynayacak, Avrupa Ligi'ne ise hiç takım gönderemeyeceğiz.

SADECE G.SARAY PUAN ALDI, 18. SIRAYI KAPTIRDIK

UEFA sıralamasında bu hafta en kötü senaryo gerçekleşti ve sıralamada bizim için çok kritik olan maçta F.Bahçe, Olympiakos'a yenilince Yunanistan'ın da gerisine düştük. Beşiktaş, Ajax'a mağlup olurken G.Saray, Marsilya'dan 1 puan çıkarıp bu hafta az da olsa katkı yapan tek ekip oldu. F.Bahçe'nin evinde Atina ekibine boyun ağerken bir diğer Yunan ekibi PAOK'un, Bratislava ile berabere kalmasıyla Yunanistan, 24.200 puana ulaştı ve geçtiğimiz hafta 18. sıradaki ülkemizi geride bıraktı. Türkiye ise G.Saray'ın beraberliği ile birlikte 23 bin 700 puandan 23.900'a ulaşabildi ve 19. sıraya geriledi. 20. sıradaki Norveç ise 23.250 puanla ensemizde bulunuyor.

3 TAKIM ANCAK KONFERANS LIGI'NE GİDECEK

Türkiye bir bir basamaklardan düşerken en kritik çizgi de aşılmış durumda. 18 takımın dışına çıkarak 2023-24 sezonunda bizi bir hayli etkileyecek noktaya geldik. Sezon sonuna kadar 18. basamak ve ilerisine gidemezsek 2023-24'ten itibaren Avrupa kontenjanımız beşten dörde düşecek.

Lig şampiyonumuz 1. ön elemeden Devler Ligi elemelerine başlayarak gruplara kalmak için imkânsızın peşinden koşacak. Bunun yanı sıra Avrupa Ligi'ne takım gönderme hakkımız da kalmayacak. Türkiye Kupası şampiyonu, lig ikincisi ve üçüncüsü Konferans Ligi'nde olacak.


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