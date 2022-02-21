Türkiye horting sporuyla tanışıyor

Avrupa Horting Federasyonu Başkanı Muhsin Türk, Ukrayna'dan dünyaya yayılan ve birçok savunma sporunu barındıran hortingin Türkiye'deki gençlerin ruhuna dokunabilecek bir spor branşı olduğunu söyledi.



Türk, AA muhabirine, Ukrayna menşeli hortingi Türkiye'de yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, bu sporun çok güzel ve tekniğin ön plana çıktığı bir branş olduğunu ifade etti.



Hortingin içinde kick boks, tekvando, muaythai, boks, güreş ve judodan esintiler bulunduğunu anlatan Türk, şunları dile getirdi:



"Teknik zenginliği çok yüksek. Müsabakaları üçer dakikadan oluşan iki raunt sürüyor. Birinci rauntta kask, eldiven, dişlik gibi koruyucuların hepsini kullanarak rakibinizle mücadele ediyorsunuz. İkinci rauntta koruyucular çıkartılıp sporcunun teknik üstünlüğü öne çıkıyor. Sporcu 6 puana ulaştığında müsabaka tamamlanıyor. Horting sporunun içinde de 7 branş bulunuyor. Ukrayna, İsrail, İspanya, Portekiz, Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Slovakya, İtalya gibi ülkelerde bu spor yapılıyor. Türkiye Horting Federasyonu geçen yıl kuruldu. Türkiye'nin 60 kentinde il temsilcimiz, bölge başkanlarımız, hakem arkadaşlarımız var. Federasyonumuz içinde akademisyenden siyasetçiye, belediye başkanlarından iş insanlarına kadar birçok sektörden vatandaşımız var."



- "Antrenör ve hakem yetiştireceğiz"



Ukrayna'da geçen hafta düzenlenen Uluslararası Horting Semineri'ne Türkiye'den 15 kişiyle katıldıklarını aktaran Türk, katılımcıların uluslararası hakemlik ve antrenörlük belgelerini aldığını kaydetti.



Çalışmalarının Dünya Horting Federasyonu Başkanı Yeremenko Eduard tarafından takdirle karşılandığını vurgulayan Türk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ukrayna'da düzenlenen seminerde şahsıma ve yönetim kurulu üyelerine, kısa sürede yaptığımız çalışmalardan dolayı teşekkür edildi. Orada Avrupa Horting Federasyonu Başkanlığı teklif edildi. Yönetim kurulu üyelerimle yaptığım istişare sonunda bu görevi kabul ettim. 24-27 Mart'ta Ukrayna'da Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. Mersin'de 10-12 Mart'ta Uluslararası Horting Hakemliği ve Antrenörlüğü Semineri düzenleyeceğiz. Ukrayna'dan da federasyon başkanı ile hakem komitesi başkanını ve teknik kurul başkanını ağırlayacağız. Antrenör ve hakem yetiştireceğiz. Bu yıl tamamen hazır hale geleceğiz. Kurullarımızla, hakemlerimizle, antrenörlerimizle, sporcularımızla resmi federasyon olarak maçlarımızı düzenleriz. Federasyonumuzun kuruluş merkezi şu anda Elazığ ancak Ankara'ya taşıyacağız. Ofisimiz hazır."



- "Ülkemizin ihtiyacı olan spor branşlarından"



Muhsin Türk, Türkiye'de çocukların, gençlerin ve ailelerinin horting sporunu araştırmasını tavsiye etti.



Hortingin 4 yaşından itibaren yapılabildiğini ancak müsabakalara katılmak için en az 8 yaş sınırının olduğunu aktaran Türk, "Çocuğa zarar ve korku vermeyen, öz güvenini eksiltmeyen bir spor branşı. Çocuk kesinlikle darbe almıyor. Bu sporu yapma yaşının ise üst sınırı yok. Ülkemizin ihtiyacı olan spor branşlarından. Ülkemizdeki gençlerimizin ruhuna dokunabilecek bir spor. Seyir zevki çok yüksek. Bu sporda rakipler arasında favori yok. Bir anlık hatada müsabakayı kaybedebilirsin. Teknik, kondisyon ve spor zekası anlamında üstün olmak gerekiyor." diye konuştu.





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