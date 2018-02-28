Türkiye Hokey Federasyonundan Mehmetçik'e destek

Türkiye Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu, Mehmetçik'e destek vermek üzere Kilis'e gidecek.Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kilis'te yapılacak yönetim kurulu toplantısı ve çeşitli etkinliklerle, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen mücadelede görev alan güvenlik güçlerine destek verileceği belirtildi.Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'ın da görüşlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"2 Mart Cuma günü Kilis'te bir dizi ziyaret gerçekleştireceğiz. Ülkemiz oldukça zor bir süreçten geçiyor. Bu ülkede yaşayan yediden yetmişe herkesin, tüm hesaplarını bir tarafa bırakıp, tek vücut olma zamanıdır. Bu asil millet, birlik ve beraberliğini bozmazsa, şer odakları hiçbir sinsi emellerine ulaşamayacaklardır. Tarihte, benzeri olayları çok yaşamış bir milletiz, bu zamana kadar birçok badirelerden geçen ülkemiz, bunun da üstesinden alnının akıyla çıkacaktır. Allah, devletimize ve milletimize güç-kuvvet versin, şanlı ordumuzu da çıktığı bu yolda muzaffer kılsın."Bu arada Avrupa şampiyonu olan Gaziantep Polisgücüspor takımının da ziyarete katılacağı açıklandı.