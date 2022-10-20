Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunda hedef, aileler!

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, "Özellikle aileleri çok önemsiyoruz. Çünkü hareket etme kültürü ve sağlıklı yaşam bilinci ebeveynlerden çocuklara geçiyor." dedi.



Başkan Yasin Bölükbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası ve Avrupa Spor Haftası'nın eylül ayı içerisinde kutlandığını belirtti.



Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu olarak 2019, 2020 ve 2021'de Avrupa Spor Haftası kapsamında organizasyonlar düzenlediklerini ifade eden Bölükbaşı, sonraki yıllarda Avrupa Birliğiyle beraber programlar gerçekleştirdiklerini söyledi.



Avrupa Spor Haftası'nın önemine dikkat çeken Bölükbaşı, hareketlilik, sağlıklı yaşam, sağlıklı yaşam bilinci ve herkes için spor kültürü mesajlarının bir hafta boyunca verildiğini aktardı.



Özellikle Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı altyapı yatırımlarının, tüm branşlarda sporcu lisans sayısının artmasını sağladığını vurgulayan Bölükbaşı, hareket etme kültürü ile spor bilincini topluma vermek için gayret ettiklerini dile getirdi.



İstanbul'da Sultangazi Belediyesiyle yaptıkları ve 15 bin kişinin alanda olduğu BeActive Night (Harekete Geç Gecesi) etkinliğini düzenlediklerini anlatan Bölükbaşı, 42 ülkede yapılan bu programda en güçlü mesajı Türkiye'nin verdiğini vurguladı.



Bölükbaşı, geceye gelenlerin mutlu olduğu bilgisini vererek, "Özellikle aileleri çok önemsiyoruz. Çünkü hareket etme kültürü, sağlıklı yaşam bilinci ebeveynlerden çocuklara geçen bir durum. Ebeveynlerin bu alanlara olan ilgisini ve alakasını 81 ilde gördük." diye konuştu.



"Konferans ve panellere daha fazla eğileceğiz"



Federasyon olarak insanları spora yönlendirmeye çalıştıklarına dikkat çeken Bölükbaşı, "Hedefimiz 85 milyonun spor yapmasını sağlamak. Hedef kitlemiz 85 milyon. Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun, 3'ten 93'e tüm vatandaşlara, 85 milyona mesaj verdiğini ifade edebiliriz." dedi.



Bölükbaşı, faaliyet takviminin projelerle dolu olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:



"Federasyonumuzun faaliyet takvimi içinde müsabakalar yok ama sürekli olarak etkinlikler, aktiviteler, herkes için spor kültürünü, hareket etme kültürünü vermek için yapılan programlar mevcut. Sempozyumlar, paneller, konferanslar, branşları tanıtacağımız haftalar ve günler var. Bundan sonraki süreçte konferans ve panellere daha fazla eğileceğiz. Özellikle pandemiden sonra hareket etme kültürünün aslında ne kadar önemli olduğunu tüm Türkiye ve dünya öğrenmiş oldu. Özellikle karşı karşıya kaldığımız obezite tehdidinin daha fazla hareket etmeyle aşılacağını biliyoruz. Kentleşme kültürünün ve teknolojinin verdiği hareketsizlik halini ortadan kaldırmak için vatandaşlarımıza, insanlara, özellikle kadınlara ve çocuklara mesaj verme gayreti içinde olacağız."



"Bireysel spor yapma alışkanlarında bir artış gözlemliyoruz"



Herkesin spor yapabilmesi için yerel yönetimlerle iş birliklerini sürdüreceklerini belirten Bölükbaşı, "Bu işin olmazsa olmazı valilikler ve belediyelerdir. Federasyonun buradaki gayreti, ortaya koyduğu mücadelesi başka bir konu. Diğer aktörlerin kesinlikle işin içinde olması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'mız, üniversiteler, yerel yönetimler, valiliklerimiz ve özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ile ilgili bakanlıkların buradaki çalışmaları işi taçlandırıyor. Bundan sonra daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Kişilerin, bireysel spor yapma alışkanlarında bir artış gözlemliyoruz." şeklinde konuştu.



Dezavantajlı grupların da spor yapabilmesi için çalıştıklarını anlatan Yasin Bölükbaşı, "Dezavantajlı gruplarımız için sadece bizim federasyonumuz temelinde değil, özellikle Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu kapsamında olmak üzere çok ciddi gayret ediliyor. Burada bize düşen rol aslında erişilebilir bir spor yapma alanını oluşturmak. Özellikle dezavantajlı grupların bu alanlara erişimini kolaylaştırmak için en büyük rol belediyelere düşüyor." diyerek sözlerini tamamladı.





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