Türkiye her 3 güne bir tenis turnuvası sığdırdı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, tesisleşme bakımından önemli işlere imza attıkları 2023'te 139 uluslararası turnuva düzenlediklerini söyledi.



Durmuş, 2023 yılının Türk tenisi açısından nasıl geçtiğini AA muhabirine değerlendirdi.



2023'ün TTF'nin organizasyon kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Durmuş, "Türkiye uluslararası turnuvaların aranan adresi konumunda. 2023 yılında 331 ulusal, 139 uluslararası olmak üzere 470 turnuva düzenledik ve spor turizmine yaklaşık 14 milyon avro katkı sağladık. TEB BNP Paribas İstanbul Tenis Şampiyonası, Billie Jean King Kupası'ndaki Avrupa-Afrika ve Asya-Okyanusya Grup 1 maçları, ITF Masters Turu Dünya Şampiyonası, Avrupa Senyör Kulüpler Şampiyonası, bu yıl her yaş grubundan dünyaca ünlü isimleri ağırladığımız organizasyonlardan birkaçı. Avrupa Tenis Federasyonunun verdiği en fazla gelişen ülke ödülünün sahibi, bu sene Türkiye oldu." diye konuştu.



Durmuş, altyapıdan yetişen tenisçilerin, milli takım düzeyindeki kıta içi ve küresel turnuvalarda aldıkları sonuçlarla dikkati çektiklerine değinerek, "Lisanslı tenisçi sayımız bir yılda yüzde 20'ye yakın artışla 86 binden 103 bine ulaştı. Sporcularımız, ülkemizi temsil ettikleri uluslararası turnuvalarda aralık ayına kadar 1081 kupa kazandı. Özellikle altyapıdan gelen sporcularımızın başardıkları ilkleri vurgulamak istiyorum. Kaan Işık Koşaner, Mustafa Ege Şık ve Samim Filiz'den oluşan 14 Yaş Milli Erkek Tenis Takımı, Avrupa Yaz Kupası'nda 2. oldu. 14 yaş millilerimiz, Dünya Kupası Finalleri'nde de 5'incilik elde etti. Öte yandan A Milli Erkek Takımı, önemli bir başarıya imza atarak Davis Kupası'nda Dünya Grubu 1'e yükseldi. A Milli Kadın Takımı ise Billie Jean King Kupası'nda Avrupa-Afrika Bölgesi Grup 1'deki yerini korudu." ifadelerini kullandı.





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