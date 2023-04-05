Haber Tarihi: 05 Nisan 2023 15:13 - Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 15:13

Türkiye hava sahasını kapattı mı? 2023 Türkiye, Süleymaniye uçuşları için hava sahasını kapattı

Türkiye hava sahasını kapattı mı? Dışişleri Bakanlığı 'terör faaliyetleri' gerekçesiyle, Türkiye hava sahasının Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak hava araçlarına kapatıldığını duyurdu.

Türkiye hava sahasını kapattı mı? 2023 Türkiye, Süleymaniye uçuşları için hava sahasını kapattı
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin 3 Nisan'da hava sahasını kapattığı ve Irak Süleymaniye'ye gidecek uçakların Türkiye'den geçemeyeceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türk hava sahasının Süleymaniye uçuşları için kapatılması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Açıklamada, "Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır." denildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Söz konusu karar, Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.

İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir."
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