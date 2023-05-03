Mehmet Emin Alpak Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası, Sivas'ta başladı.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2023 faaliyet programında yer alan Mehmet Emin Alpak Türkiye Büyükler Halter Şampiyonası Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenleniyor. Şampiyonada 275 kadın, 322 erkek toplam 597 sporcu madalya mücadelesi verecek.
Organizasyon, 7 Mayıs Pazar günü madalya töreniyle sona erecek.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2023 faaliyet programında yer alan Mehmet Emin Alpak Türkiye Büyükler Halter Şampiyonası Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenleniyor. Şampiyonada 275 kadın, 322 erkek toplam 597 sporcu madalya mücadelesi verecek.
Organizasyon, 7 Mayıs Pazar günü madalya töreniyle sona erecek.
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