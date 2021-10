Türkiye Halter Federasyonu'nda yeni başkan belli oldu

Türkiye Halter Federasyonu başkanlığına, geçerli 263 oyun 108'ini alan Talat Ünlü seçildi.



The Green Park Otel'deki 5. Olağan Genel ve Mali Kurul'da, başkanlık divanının oluşturulmasının ardından gündem okunarak oylandı.



Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edildiği genel kurulda, 2021-2022 yılı tahmini bütçeleri ile faaliyet programı görüşülerek karara bağlandı.



"Külüplerin iki yıl üst üste katıldıkları Türkiye şampiyonalarından aldıkları puanlara göre üye sayılarının 6'dan 4'e düşürülmesi" teklifi, delegelerin onayına sunuldu. Genel kurulda teklifin oylanması sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Teklif delegelerin oylarıyla reddedildi.



Yeni başkan Talat Ünlü 108 oy aldı



Genel kurulda başkanlık için Bünyamin Sezer, Halil Mutlu, Orhan Boltürk, Ömer Öztürk, Talat Ünlü ve mevcut başkan Tamer Taşpınar aday oldu.



Halil Mutlu ve Ömer Öztürk'ün, başkanlık divanına verdikleri dilekçelerle adaylıktan çekildiği açıklandı.



Genel kurulda kullanılan 267 oyun 4'ü geçersiz sayıldı, bu oyların 108'ini alan Talat Ünlü yeni başkan seçildi. Diğer adaylardan federasyonun önceki başkanı Tamer Taşpınar 98 oy, Bünyamin Sezer 46 oy, Orhan Boltürk de 11 oy aldı.



Talat Ünlü, başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulu, Ömer Öztürk, İlker Özkan, Taner Sağır, Yasin Arslan, Ebu Bekir Ayaz, Murat Coşkun, Mahmut Okur, Muammer Özbey, Hakan Cihat Aydın, Yaşar Sağlam, Necati Kılıç, Mehmet Doğanay, Ahmet Özer ve Ali Özkan'dan oluştu.



Yeni başkan Ünlü, genel kurula hitap etti



Başkanlığa seçilen Talat Ünlü, yaptığı konuşmada, 43 yıldır haltere hizmet ettiğini belirterek, "Bundan sonra da yönetici olarak hizmet etmeyi nasip eden Allah'a şükürler olsun. Sayın başkanımız Tamer Taşpınar ve yönetim kurulu üyelerine bugüne kadar haltere vermiş oldukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar haltere katkı yapmış bütün federasyon başkanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Bu bayrağı değerli büyüklerinden devraldıklarını dile getiren Talat Ünlü, "Halterin çekmiş olduğu sıkıntılar, gelecek yıllarda inşallah hiçbir şekilde önümüze çıkmayacak. Bunun için çalışacağız. Başta sporu seven Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra Türk halterini hep birlikte el ele en güzel şekilde hak ettiği yerlere taşırız." diye konuştu.



Önceki başkan Tamer Taşpınar ise 9 yıl süreyle haltere hizmet ettiklerini aktararak, "Çok iyi şeyler yaptığımıza inanıyorum. Aldığımız noktadan fersah fersah yükseklere çıkarttık. Bu iş kısmet meselesi. Benim rahat olduğum bir konu var, federasyonun hiç borcu yok. Tertemiz bir federasyon bırakıyorum. Her türlü tertemiz, teftişlerini geçirmiş, pırıl pırıl bir federasyon bırakıyorum. Başarı tablosu, çıtası da çok yukarıda. Onun için mutluyum. Bize kısmet oldu. Tesislerin sayısını ne kadar arttırdığımıza, konfor derecesini nerelere getirdiğimize sizler şahitsiniz. Herkese bir katkımız olmuştur, helal olsun. Yeni gelen arkadaşıma başarılar diliyorum. Temiz ve başarılı bir federasyon bırakmanın mutluluğu içerisindeyim." şeklinde konuştu.





