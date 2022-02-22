Türkiye Güreş Federasyonu, Nike'la sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Güreş Federasyonu, spor ürünleri firması Nike'la sponsorluk anlaşması imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Güreş Federasyonu, Nike'la sponsorluk anlaşması imzaladı
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22 Şubat 2022 17:19
Türkiye Güreş Federasyonu, spor ürünleri firması Nike'la sponsorluk anlaşması yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara'da düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza törenine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile Nike'ın Ankara Yetkili Bayisi Dalkılıç Spor Firmasının yetkilisi Cihan Açıkgöz'ün katıldığı belirtildi.

Şeref Eroğlu, anlaşmanın camiaya hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Biz göreve gelmeden önce bir söz vermiş, 'Kendimiz giymediğimiz hiçbir şeyi sporcularımıza giydirmeyeceğiz.' demiştik. Bu doğrultuda bir dünya markası olan Nike ile Türkiye'nin spor markası olan ata sporumuz güreşi yan yana getirdik. Bu süreçte yapılacak olan alımların yanı sıra A milli olan 220 sporcumuz da ücretsiz malzeme alabilecek." ifadelerini kullandı.

 

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