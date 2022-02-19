Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu mindere çıktı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, İstanbul'da kampta bulunan Grekoromen Milli Takımı'nı ziyareti sırasında mindere çıkarak güreşti.



Başkan Eroğlu, Uluslararası Yaşar Doğu-Vehbi Emre&Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan ay-yıldızlılar ile bir araya geldi.



Sarıyer'deki Mersinli Ahmet Kireçci Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki ziyarette antrenman öncesinde milli sporculara yönelik konuşma yapan Eroğlu, başkanlığı döneminde yapacakları hakkında bilgi verdi.



Konuşmasının ardından kıyafetlerini değiştirerek mindere çıkan Şeref Eroğlu, 23 yaş altında dünya ikinciliği, büyüklerde de Türkiye şampiyonluğu olan Ahmet Uyar ile karşılaştı.



Kariyerinde 1 olimpiyat ikinciliği, 1 dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan 46 yaşındaki Eroğlu, fiziksel olarak zorlansa da Ahmet Uyar karşısında üstün bir güreş ortaya koydu. Rakibine sayı şansı vermeyen eski milli güreşçi, sayı üstünlüğünü sürdürürken tuşla maçı kazandı.



- "Benim size olan inancım tam"



Milli sporculara yönelik konuşan Şeref Eroğlu, 6 Kasım 2021'de yapılan genel kurulda başkan seçildiğini hatırlatarak, "Genel kurulumuz 3 yıllığına eski şampiyon ağabeyinizi yetkili kıldı. Sizin gibi benim de ömrümün çoğu bu minderlerde geçti. Biz çok büyük bir camiayız. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluklarına bakıldığında Türk sporunda kimsenin bize yaklaşması mümkün değil ama bazı yapısal eksiklerimiz var. Tam olarak kendimizi ortaya koyamıyoruz. Son olimpiyatlarda milletimiz, spor ailemiz ve Sayın Bakanımız, güreşten birkaç şampiyonluk bekledi ama olmadı." ifadelerini kullandı.



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 130 kiloda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp'i alkışlatan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Rıza bizim değerimiz ve sembol ismimiz. Üçüncü oldu ama biz şampiyonluk olarak sayıyoruz. Canı sağ olsun. Paris Olimpiyatları'nda bu işi bitireceğine inanıyoruz. Sağda solda idol aramanıza gerek yok. İdol burada duruyor. 4 kez dünya şampiyonu, 10 Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi ve üçüncüsü. Almadığı madalya yok. Hamza Yerlikaya, 3 dünya, 8 Avrupa ve 2 olimpiyat şampiyonu. Bu salonda fotoğrafı bulunan herkes adını dünya ve Türk güreş tarihine altın harflerle yazdırdı. Biz başardıysak siz de başarabilirsiniz. Benim size olan inancım tam. Türkiye Güreş Federasyonu olarak bütün varlığımızla maddi manevi yanınızdayız. Biz, bu bayrağı daha ileri taşımak için bu işe talip olduk."



Başkanlığı döneminde milli takımlarda hak eden sporcuların yer alacağını kaydeden Eroğlu, "Bizim bulunduğumuz yerde adaletsizlik olmayacak. En iyi kimse biz onu arıyoruz. Bana değil büyük Türk devletine ve milletine en iyisi lazım. Mayoyu kim hak ediyorsa onunla yol yürüyeceğiz. Burada adaletsizlik ve haksızlık olmayacak. Herkes, 'Bu adam takıma hak ettiği için girdi.' diyecek." şeklinde görüş belirtti.



- "İnşallah Rıza 11. Avrupa şampiyonluğunu alacak"



Başkan Şeref Eroğlu, ağır sıklet milli güreşçi Rıza Kayaalp'in mart ayının sonunda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'ndan 11. altın madalyayla döneceğine inandığını söyledi.



Ziyarette AA muhabirine açıklamada bulunan Eroğlu, kamp hakkında bilgi vererek, "24-25 Şubat'ta Vehbi Emre Turnuvamız var. Olimpiyata giden yolda puan veren bir organizasyon. Şu anda 850'nin üzerinde akreditasyonumuz, 600'e yakın sporcu var. Dünya güreş tarihinde olacak en büyük turnuvayı yapıyoruz. O da bana kısmet oldu. Dünyada yapılan hiçbir turnuvada bu sayıyı göremezsiniz. Ancak dünya şampiyonasında görülebilir. 23 Yaş Altı Milli Takımımız, 6-13 Mart'ta Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. A Milli Takımımız da 28 Mart-3 Nisan'da Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na gidecek. Bundan dolayı sayımız biraz kalabalık. İnşallah Vehbi Emre ve sonrasında 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda güzel madalyalar alırız." diye konuştu.



Rıza Kayaalp'ten 11. Avrupa şampiyonluğunun sözünü alan Şeref Eroğlu, "İnşallah Rıza 11. Avrupa şampiyonluğunu alacak. Rekor 12 Avrupa şampiyonluğuyla Rus Aleksandr Karelin'de. Rıza da 13 kez şampiyon olarak Karelin'i geçmeyi istiyor. Eğer bu sene altın alırsa onun moraliyle 13'ü bulacağını düşünüyorum. İnşallah Allah emeklerini zayi etmez. Bu minder çok bereketli ve vefalıdır. Kim hak ettiyse, ter akıttıysa ona emeklerinin yüz katını verir. Şahsen bana verdi. Rıza'ya da verecektir. İnşallah madalyası bol, kazasız belasız bir Avrupa Şampiyonası geçer. Teknik ekibimizin, kondisyonerlerimizin ve sağlık ekibimizin tamamını değiştirdik. Ocak ayından beri emek veriyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda da bunun meyvesini almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.









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