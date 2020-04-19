Türkiye Günlük Korona Virüs Tablosu

Son olarak açıklanan Türkiye günlük korona virüs tablosu nedir? hangisi bugünün korona virüs tablosu? Bir kaç kez Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan korona virüs tablosu için Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde açıklama yapılıyor. Televizyon ekranlarında canlı yayında açıklamalar yapan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bakan Fahrettin Koca en son korona virüs rakamlarını açıkladı. Bu şekilde Türkiye'deki vatandaşlar salgın hastalık hakkında tablosu ve haritasına ulaşabiliyor. Sadece yapılması gereken günlük olarak takip etmek ve bu virüs ile ilgili bilgileri en doğru şekilde uygulamak gerekiyor. Haberimizde detaylarını bulabileceğiniz yazımız burada...

19 Nisan 2020 09:25
Türkiye Günlük Korona Virüs Tablosu
Tehlikeli salgın hastalık korona virüs Türkiye'de son tablosu vatandaşlar tarafından eksiksiz olarak her gün dakika dakika takip edilebiliyor. Sağlık Bakanlığı açıklamalarında Türkiye'de korona virüs tablosu için sadece internet ortamında değil televizyon, radyo ve tüm iletişim araçlarından duyurular yapılıyor. Bu illet hastalığın çok tehlikeli olduğu biliniyor ve önlemler alarak uzak kalabilmenin mümkün olduğu uzmanlar tarafından söyleniyor.

Sadece yapılması gerekenlere tüm vatandaşların uyması gerekiyor böylelikle virüsün etkilerini hissetmemiz bizden uzak olması sağlanabilir. İnsanlarla içi içe korona virüs hastalığına davetiye çıkarıyor. Bu yüzden yapılması gereken evde kalınması ve sosyal mesafenin korunmasından geçiyor.

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KORONA VİRÜS TÜRKİYE TABLOSU SON AÇIKLAMASI


Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 121 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 890 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 121 kişi korona virüsten hayatını kaybettiği, toplam can kaybı bin 890 oldu. Bugün toplam 40 bin 520 test yapılırken, 3 bin 783 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 82 bin 329 oldu. Bugünkü bin 822 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı 10 bin 453'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının bin 54, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 894 olduğu açıklandı.

"Şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerini kullandı.



GÜN GÜN YAPILAN AÇIKLAMALAR

11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629
27 Mart: 5698
28 Mart: 7402
29 Mart: 9217
30 Mart: 10.827
31 Mart: 13.531
01 Nisan: 15.679
02 Nisan: 18.135
03 Nisan: 20.921
04 Nisan: 23.934
05 Nisan: 27069
06 Nisan: 30217
07 Nisan: 34109
08 Nisan: 38226
09 Nisan: 42282
10 Nisan: 47029
11 Nisan: 52167
12 Nisan: 56956
13 Nisan: 61049
14 Nisan: 65111
15 Nisan: 69.392
16 Nisan: 74.193
17 Nisan: 78.546

Şu ana kadar 78.546 vaka içerisinde 1.769 ölüm görülmüştür.



BAKAN KOCA'NIN SON KORONA VİRÜS AÇIKLAMASI

"Yeni tip koronavirüsün 38 gündür Türkiye'de olduğunu" ifade eden Koca, "Sizden isteğim şu; hazır bu mücadele yoluna girmişken tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. Evinizde kalın, kendinizi koruyun, sevdiklerinizi koruyun. Sosyal mesafe, izolasyon kuralına uyun." diye konuştu.

Türkiye'nin bulaşıcı hastalık mücadelesinde geçmiş tecrübelerinin göz ardı edilemeyeceğini, bunun gerçekleşmesinde güçlü bir sağlık sisteminin, entegre yaygın birinci basamak sağlık örgütlenmesinin ve gelişmiş bir sağlık bilgi sisteminin rolü olduğunu anlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlara sahip olmamız bizim büyük şansımızdır. Bugüne kadar sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu toplum olarak bir kez daha test etmiş olduk. Vakalara erken müdahale, mücadele stratejimizin bir diğer önemli yönünü oluşturmaktadır. Daha önce Çin'den gelen bilgilerin aksine kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalara erkenden ilaç başladık. Sosyal güvenceye bakmaksızın tüm hastalarımıza ilacı ücretsiz olarak ulaştırdık. Özellikle filyasyon sonrası aile hekimlerimizce takibi yapılan ve belirti ortaya çıkınca erkenden hastaneye yönlendirilen hastalarda başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük. 65 yaş üstü komorbid, yani alt hastalığı olup kendisi başvurarak hastaneye yatan vakalarda yoğun bakım ihtiyacı yüzde 11'ken filyasyon sonrası takip altında olup erken tedaviye başlananlarda yoğun bakım ihtiyacı yüzde 4 oldu. Aynı şekilde bu yaş grubu hastalarda entübasyon ihtiyacı yüzde 5,71'den yüzde 2,43'e düştü."

SOKAKLAR KORONA VİRÜS SEBEBİYLE BOMBOŞ KALDI

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