Haber Tarihi: 28 Haziran 2024 10:58 - Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024 10:58

Türkiye gri listeden çıktı mı?

Son dakika haberi: FATF, 2021 yılında Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle aldığı, gri listeden çıkardı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından 'Başardık' mesajını Türk bayrağı emojisiyle beraber paylaştı ve bu mesaj 'gri listeden çıkıldı' şeklinde yorumlandı.

Türkiye gri listeden çıktı mı?
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Mali Eylem Görev Gücü (FATF), bugün gerçekleşen genel kurul toplantısında Türkiye'yi gri listeden çıkarma kararı aldı. FATF, 2021 yılında Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle gri listeye almıştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) araştırmaları, gri listeye alınmanın yabancı bankalar ve yatırımcılarla olan ilişkilerin gerilemesine sebep olduğunu gösteriyor.

Bakan Şimşek'ten "Başardık" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin FATF'nin Gri Liste'deki durumunun ele alınacağı toplantıda bir sunum yapmak için Singapur'da bulunuyordu.

FATF nedir?

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF), "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı" ile mücadelede uluslararası standartlar oluşturmak ve söz konusu standartlarla uyumlu yasal ve kurumsal tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin operasyonel açıdan etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek amacıyla 1989 yılında G-7 ülkelerinin (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) Paris'te yapılan toplantısında kurulan hükümetler arası bir organizasyondur. FATF'in görev süresi, kuruluşundan itibaren periyodik olarak uzatılırken, 2019 yılının Nisan ayında alınan kararla süresiz hale getirilmiştir. FATF'nin karar mercii olan Genel Kurul yılda üç kez toplanmaktadır.
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