Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanı Hasan Öztürk, güven tazeledi

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanlığına, 64 delegeden 55'inin oyunu alan mevcut başkan Hasan Öztürk seçildi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'ndeki 1. Olağan Genel Kurul'da başkanlık divanının oluşturulmasının ardından gündem okunarak oylandı.



Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edildiği genel kurulda, 2023 ve 2024 yılları tahmini bütçeleri ile faaliyet programı görüşülerek karara bağlandı.



Seçime tek aday giren mevcut başkan Hasan Öztürk, genel kurula gelen 64 delegeden 55'inin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.



Öztürk, başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulu, Mustafa Doğan, Mustafa Tunç, Yaşar Ayaydın, Süleyman Basa, Yavuz Aksoy, Yılmaz Çakmak, Bünyamin Er, Hasan Sabit Alta, Ömer Faruk Özkan ve Murat Ateş'ten oluştu.



Hasan Öztürk, yaptığı konuşmada, kendisine destek veren delegelere teşekkür ederek, "Federasyonun yöneticileri olarak bizlerle beraber yürüyerek, Türk sporuna hizmet etmek niyetinde olan sporcu kardeşlerimizin, milli ve manevi değerlerine sahip, kültürel varlıklarını muhafaza edebilen, müşterek hedefe doğru bir arada hareket edebilme kabiliyetine sahip bir topluluk olmalarına gayret göstereceğimize huzurlarınızda söz veriyorum." ifadelerini kullandı.





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