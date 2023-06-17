Türkiye-Galler maçının hakemi Fabio Maresca

Türkiye-Galler mücadelesini İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türkiye-Galler maçının hakemi Fabio Maresca
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17 Haziran 2023 22:22
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. maçında Galler ile oynayacağı mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Fabio Maresca yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maçta Maresca'nın yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Luca Massimi görev alacak.

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