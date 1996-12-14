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Türkiye, Galler'e karşı 24 yıl sonra sahaya çıkacak

A Milli Futbol Takımı, Galler'e karşı 24 yıl sonra sahaya çıkacak.

Türkiye, Galler'e karşı 24 yıl sonra sahaya çıkacak
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacağı Galler'le 24 yıl sonra tekrar mücadele verecek.

Türkiye, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.

Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 20 Ağustos 1997 tarihinde karşılaştı. 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı maçı milliler 6-4 kazanmıştı.

Dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.

- Geride kalan maçlar

İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
20.08.1997 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 6-4
14.12.1996 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-0
25.03.1981 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 0-1
15.10.1980 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-4
21.11.1979 İzmir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0
29.11.1978 Wrexham Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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