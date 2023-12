Türkiye Futgolf Şampiyonası sona erdi

Türkiye Futgolf Gençlik Derneği (FGSD) tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası ve The Grand Final Turkish Open, Antalya'da sona erdi.



Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links'te düzenlenen organizasyona, 17 ülkeden yaklaşık 230 sporcu katıldı.



Organizasyon kapsamında ayrıca pairs cup (çiftli oyun), hole in one challenge (tek atışta futgolf deliğine topu sokma) ve chipshot challenge (ayakla basket atma) gibi eğlenceli yarışmalar da düzenlendi.



Üç gün süren turnuvanın 2023 The Grand Final Bölümü'nde dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:



Genel klasman erkekler: 1. Ben Clarke (İngiltere), 2. Nicolas Pussini (Fransa), 3. Dusan Vangel (Slovakya)



Genel klasman kadınlar: 1. Caroline Schoffit (Fransa), 2. Charlotte Amaury (Fransa), 3. Sandy Levittas (Fransa)



Erkekler 45+ kategorisi: 1. Fredric Hedin (Fransa), 2. Alfons de Kort (Hollanda), 3. Sebastien Dany (Fransa)



Erkekler 55+ kategorisi: 1. Alfons de Kort (Hollanda), 2. Fabrice Lefevre (Fransa), 3. Jan Holic (Slovakya)





