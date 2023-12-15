Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın son etabı başlıyor

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın sekizinci ve son etabı Çukurova Isı The Grand Final Turkish Open, Antalya'da gerçekleştiriliyor.



Türkiye Futgolf Gençlik Derneği (FGSD) tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links'te düzenlenen organizasyona, 17 ülkeden yaklaşık 230 sporcu katılıyor.



Futgolfün dünyadaki çatı kuruluşu olan Uluslararası FootGolf Federasyonunca (FIFG) 500 puanlık olarak belirlenen turnuva, aynı zamanda futgolf sporunun dünya genelinde en prestijli ve kaliteli turnuvalarından biri olma özelliğini taşıyor.



Eski dünya şampiyonlarının da mücadele ettiği turnuva, 17 Aralık Pazar günü sona erecek.



2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nda, kulüpler ligi ve bireysel klasman sıralaması şampiyonları da bu turnuva ile belli olacak. Şampiyonanın dereceye giren isimlerine ve birincilerine, ödül töreniyle kupa ve madalyaları verilecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU