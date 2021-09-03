Türkiye futbolu değil voleybolu seçti!

Türk televizyon izleyicileri, Filenin Sultanları'nın maçına A Milli Futbol Takımı'ndan neredeyse iki kat daha fazla ilgi gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye futbolu değil voleybolu seçti!
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03 Eylül 2021 15:20
Türk TV izleyicileri, reytinglerde futbolu değil voleybolu seçti.

Filenin Sultanları'nın Polonya ile oynadığı Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı TV reyting sıralamasında 50.77 ile birinci sırada yer aldı ve zirveye ulaştı.

A Milli Futbol Takımı'nın yine TRT 1'de yayınlanan Karadağ ile oynadığı 2022 Dünya Kupası Eleme maçı ise neredeyse yarı yarıya TV reytingi aldı. Türkiye - Karadağ mücadelesinin reytinglerdeki payı ise 26.77 olarak ölçüldü.

Filenin Sultanları'nın 29 Ağustos'ta oynadığı Çekya maçı gün 4'üncüsü, Hollanda ile oynadığı maç gün 1'incisi, Finlandiya ile oynadığı maç gün 2'incisi olmuştu.


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