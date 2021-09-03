Türkiye futbolu değil voleybolu seçti!

Türk TV izleyicileri, reytinglerde futbolu değil voleybolu seçti.



Filenin Sultanları'nın Polonya ile oynadığı Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı TV reyting sıralamasında 50.77 ile birinci sırada yer aldı ve zirveye ulaştı.



A Milli Futbol Takımı'nın yine TRT 1'de yayınlanan Karadağ ile oynadığı 2022 Dünya Kupası Eleme maçı ise neredeyse yarı yarıya TV reytingi aldı. Türkiye - Karadağ mücadelesinin reytinglerdeki payı ise 26.77 olarak ölçüldü.



Filenin Sultanları'nın 29 Ağustos'ta oynadığı Çekya maçı gün 4'üncüsü, Hollanda ile oynadığı maç gün 1'incisi, Finlandiya ile oynadığı maç gün 2'incisi olmuştu.



