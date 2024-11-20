Türkiye Futbol Federasyonu'nda kaos kapıda!

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu'nun usule ve hukuka aykırı oluşturulduğu gerekçesiyle mahkemeye verildi. İddia edildiği gibi Tahkim'in usülsüzlüğü mahkemece onaylanırsa, verilen tüm kararlar "hükümsüz" olarak değerlendirilecek, kısaca büyük bir sıkıntı yaşanacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda kaos kapıda!
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20 Kasım 2024 09:25
Hakemler nedeniyle başı ağrıyan Türkiye Futbol Federasyonu, yeni bir kaos ile karşı karşıya kaldı.

Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlerinden alınan 19 hakem ve gözlemci, Tahkim Kurulu'nun da onadığı kendi kararlarının iptali için önceki gün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) başvurdu.

BAM'IN KAPISINI ÇALDILAR

Anayasaya göre, Tahkim kararlarına karşı herhangi bir itiraz hakkı bulunulmuyor. Ancak, hakem ve gözlemciler, bu kez farklı bir yol izledi ve Tahkim Kurulu'nun hukuksuz olarak oluşturulduğunu ileri sürerek, bu konuda BAM'ın kapısını çaldı.

Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Mert Güzenge, Serkan Tokat, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Erdem Bayık, Serkan Ok, İsmail Şencan, Alpaslan Dedeş, Emre Altun, Orkun Aktaş, Mesut Çarık, Taner Gizenci ve Süleyman Abay'ın avukatlığını üstlenen Halil İbrahim Atabay'ın dava dilekçesinde, Tahkim Kurulu'nun usüle ve hukuka aykırı olarak oluştuğu, bu nedenle müvekkilleri aleyhinde alınan tüm kararların hukuksuz olduğu ileri sürüldü.

Tahkim Kurulu'nun ilk oluşumunda yer alan Başkan Ali Günay ile üyelerden Cevat Okutan ile Ali Savok'un, yedek üyelerden de Deniz Gül ile Feyat Kıyak'ın kuruldan ayrılması sonrasında, yedek üyeler yerine, dışarıdan Burhan Karaloğlu ile Ahmet Tüfekçi'nin görevlendirildiği, bunun hukuka aykırı olduğu savunuldu. Bu nedenle de mahkemeye başvuruldu.

KARARLAR "HÜKÜMSÜZ" OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Avukat Atabay, hakem ve gözlemcilerin talebinin kabul görmesi durumunda, mevcut Tahkim Kurulu'nun bugüne kadar aldığı tüm kararlar "hükümsüz" olarak değerlendirileceği, cezaların geçersiz olacağını, yapılan tahsilatların da geri ödenmesi durumunun ortaya çıkacağını belirtti.

Bu arada Abdülkadir Bitigen ile Tugay Kaan Numanoğlu da aynı gerekçelerle bağımsız olarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

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