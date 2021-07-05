Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan'ı andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), federasyonun eski başkanlarından Hasan Doğan'ı, vefatının 13. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.



TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:



"Federasyonumuzun merhum Başkanı Hasan Doğan'ı vefatının 13. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Türk futbolunda kalıcı projelere imza atan ve kısa sürede büyük işler başaran Hasan Doğan, 5 Temmuz 2008'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Bilgisi, güler yüzü, saygınlığı ve örnek kişiliği ile daima hatırladığımız Hasan Doğan'ın ismi, 2014'te açılan Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaşatılıyor. Süper Lig'in 2015-2016 sezonu da merhum Başkanımız adına oynanmıştı."



