Türkiye - Fransa maçı Konya'da oynanacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile Haziran ayında karşılaşacağı müsabakaların oynanacağı şehir ve statlar belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te karşılaşacağı müsabaka Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
Millilerin İzlanda ile oynayacağı mücadele ise 11 Haziran Salı günü TSİ 21.45'te Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda başlayacak.
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te karşılaşacağı müsabaka Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
Millilerin İzlanda ile oynayacağı mücadele ise 11 Haziran Salı günü TSİ 21.45'te Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda başlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın