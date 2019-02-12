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Türkiye - Fransa maçı Konya'da oynanacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile Haziran ayında karşılaşacağı müsabakaların oynanacağı şehir ve statlar belli oldu.

Kaynak: DHA
Türkiye - Fransa maçı Konya'da oynanacak
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12 Şubat 2019 17:44
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile Haziran ayında karşılaşacağı müsabakaların oynanacağı şehir ve statlar belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te karşılaşacağı müsabaka Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Millilerin İzlanda ile oynayacağı mücadele ise 11 Haziran Salı günü TSİ 21.45'te Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda başlayacak.

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