Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi

Belçika, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korurken Türkiye bir basamak düştü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi
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22 Ekim 2020 15:41
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi.

FIFA'nın internet sitesinde ekim ayı dünya sıralaması açıklandı.

Ekim ayında hazırlık maçında Almanya ile 3-3, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile 1-1 ve Sırbistan ile 2-2 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, bin 486 puanla bir basamak gerileyerek 33. sıraya yerleşti.

Sıralamanın ilk 10'unda önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, birer basamak çıkan ülkelerden İspanya 6'ncı, Arjantin ise 8'inci oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 26 Kasım'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım  Puan  Değişim 
 1  Belçika  1765      -
 2   Fransa   1752       -
 3  Brezilya  1725      -
 4  İngiltere  1669       -
 5  Portekiz  1661      -
 6  İspanya  1639      +1
 7  Uruguay   1637      -1
 8  Arjantin   1636      +1
 9  Hırvatistan   1634      -1
 10  Kolombiya   1631      -


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