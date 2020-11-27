Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi

Belçika, FIFA sıralamasının zirvesindeki yerini korurken Türkiye bir basamak çıktı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi
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27 Kasım 2020 16:09
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya'yı 3-2 mağlup eden ve Macaristan'a 2-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1487 puanla bir basamak tırmandı.

Klasmanın ilk 3 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı, Fransa ve Brezilya takip etti.

Meksika ve İtalya, uzun bir aranın ardından ilk 10'a girdi. Meksika 9, İtalya ise 10. sıraya çıktı.

En büyük çıkışı, 10 basamak yükselerek 134'üncülüğe yerleşen Ekvator Ginesi kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 10 Aralık'ta açıklanacak. 

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım  Puan  Değişim 
 1  Belçika  1780      -
 2   Fransa   1755       -
 3  Brezilya  1743      -
 4  İngiltere  1670       -
 5  Portekiz  1662      -
 6  İspanya  1645       -
 7  Arjantin   1642     +1
 8  Uruguay  1639       -1
 9  Meksika  1632     +2
 10  İtalya   1625     +2


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