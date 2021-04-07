Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 3 basamak birden yükseldi

Sıra Takım Puan Değişim 1 Belçika 1783 - 2 Fransa 1757 - 3 Brezilya 1742 - 4 İngiltere 1686 - 5 Portekiz 1666 - 6 İspanya 1648 - 7 İtalya 1642 +3 8 Arjantin 1641 -1 9 Uruguay 1639 -1 10 Danimarka 1631 +2

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak yükselerek 29. sıraya yerleşti.FIFA'nın internet sitesinden nisan ayı dünya sıralaması açıklandı.Şubat ayındaki sıralamada 1487 puana sahip olan Türkiye, 1505.05 puana yükseldi.Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin yanı sıra Letonya karşısında alınan beraberlik Türkiye'nin sıralamadaki yerini değiştirdi.Belçika'nın 1783 puanla zirvede yer aldığı klasmanda, 1757 puanlı Fransa ikinci, 1742 puanlı Brezilya üçüncü sırada bulunuyor.Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubundaki rakiplerinden Hollanda, iki basamak gerileyerek 1598 puanla 16. sıraya yerleşti.Norveç ise iki basamak yükselerek 1452 puanla 42. sırada yer buldu.