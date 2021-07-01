Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası başladı

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası, Şırnak'ta başladı.



Gündoğdu Mahallesi Merkez Spor Salonu'nda 7 gün sürecek organizasyona, 60 ilden bin 500 sporcunun katıldığı belirtildi.



Şampiyonanın ilk gününde tartı ve kura çekimi ile teknik toplantı yapıldı.



Federasyon başkanı Salim Kayıcı, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çok önemli bir şampiyona düzenlediklerini söyledi.



Şampiyonaya bin 500 sporcunun katıldığını aktaran Kayıcı, "Bu şampiyona, gerek dünya gerekse Avrupa şampiyonalarına katılacak A Milli Takım'ın seçileceği bir organizasyondur. Bu yönden çok önemli buluyorum. Bize bu imkanı veren ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.



Şırnak'ta yıl içerisinde yapılan 3 şampiyona olduğunu anımsatan Kayıcı, "Buraya bin 500 kişi gelecek. Belki ön yargı ile gelebilirler. Ancak burada Şırnak halkını, kardeşlerimizi gördükleri andan itibaren memleketlerine üzülerek gideceklerini düşünüyorum. Çünkü burası bizim vatanımızın çok güzide bir toprağı. Şırnaklı vatandaşların sporcu kardeşlerimizi nasıl bağırlarına bastıklarını görecekler." ifadelerini kullandı.



İl Gençlik ve Spor Müdürü Beytullah Birlik de Şırnak'ta bir yıl içinde 5 turnuva yaptıklarını ve bunun gururunu yaşadıklarını kaydederek, şu görüşlerini aktardı:



"Şehirleri imar ederken, gönülleri ihmal etmemek lazım. Biz de burada sosyal ve kültürel etkinlikleri, spor aktivitelerini ön plana çıkarmaya çalıştık. Cumhurbaşkanı'mız ve bakanlığımız himayesinde sporu tabana yayıyoruz. Son 4 yılda ilimizde çok büyük spor yatırımları yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Bu alt yapıların oluşturulmasıyla, bu tesislerin yapılmasıyla, biz de spor organizasyonlarını almaya çalışıyoruz."







