Türkiye-Faroe Adaları maçının hakemi açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar C Ligi'nde oynayacağı Faroe Adaları mücadelesinin hakem ekibi açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye-Faroe Adaları maçının hakemi açıklandı
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02 Haziran 2022 15:27
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı maçın hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Malta Futbol Federasyonundan Trustin Farrugia Cann yönetecek. Cann'ın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matthew De Gabriele üstlenecek.



 
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