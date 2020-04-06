NASIL DOLANDIRIYORLAR?

MAİL VE KISA MESAJ

KOPYA UYGULAMA VE SİTE

TELEFON

SOSYAL MEDYA

NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

BANKALAR BUNU YAPMAZ!

5 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Bankaların açıklamalarına göre son günlerde şube dışı işlemlerin oranı toplam bankacılık işlemlerinde yüzde 90'lık bir paya ulaşırken, bankaların internet şubeleri ve mobil bankacılık uygulamalarındaki kullanıcı trafiği ise kısa sürede en az 2'ye katlandı. Bankacılık dijitale kayınca bu alanda faaliyet gösteren dolandırıcıların da iştahı kabardı.Özellikle koronavirüsle ilgili mesaj içerikleri ile sahneye çıkan dolandırıcılar dijital kanalları kullanan vatandaşı dolandırmaya çalışıyor. Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre; Sahte banka görünümlü hesaplardan vatandaşa, "Bankaya gitme, hesap bilgilerini gir, şifreni yaz, kullanıcı adını paylaş, maaşını kolayca teslim edelim, promosyonun bizden" gibi mesajlar ya da e-postalar gösterip banka hesaplarını ya da kredi kartları limitlerini boşaltmayı hedefliyorlar.Koronavirüs döneminde özellikle yaşlılar başta olmak üzere çok sayıda vatandaşımız evlerinden çıkamıyor. Onların ihtiyaçları kamu görevlileri tarafından oluşturulan sosyal yardım ekipleri tarafından karşılanıyor. Bu ekiplerde polis, jandarma, kaymakamlık ve belediye personelleri yer alıyor. Kamu personeli vatandaşın maaşını evine kadar getirirken ihtiyaç halinde erzak yardımı da yapılıyor. İşte bu noktada devreye giren dolandırıcılar vatandaşları arayarak kamu görevlisi olduklarını ve banka bilgilerini paylaşır ise maaşlarını evlerine kadar getirebileceklerini söylüyor. Bu noktada telefonda kimsenin banka bilgilerini paylaşmaması gerekiyor. Zaten maaş sahibinin bankası sizin talebiniz doğrultusunda maaşınızı kamu görevlileri aracılığı ile evinize kadar ulaştırıyor.E-posta ve SMS ile güven ortamı oluşturarak kullanıcıyı paylaşılan adrese tıklamasını sağlayarak ve sahte internet adresine yönlendirerek kullanıcı kimlik bilgilerini ve şifresini çalmaya yönelik yapılan saldırılar. Bu saldırılar genellikle oltalama (phishing) olarak adlandırılıyor.Dolandırıcılar Ar-Ge çalışmalarında dünya devleri ile yarışıyor. Şirketler her geçen gün yeni güvenlik tedbirleri alsa da onlar da buna cevaben yeni yöntemler geliştiriyor. Bunlardan en fazla yapılanı mobil bankacılık uygulamalarının ve internet şubelerinin kopyalanarak kullanıcılardan giriş bilgilerini elde etmek. Uygulama marketlerinden banka uygulamalarını indirirken ilk karşınıza çıkanı indirmemekte fayda var.Telefon ile sizi arayıp banka personeli gibi konuşabilir, size çeşitli talimatlar vererek kişisel bilgilerinizi ya da şifrelerinizi ele geçirebilirler. Ayrıca telefon üzerinden yaptıkları yönlendirme ile size bilginiz dışında bazı işlemleri onaylatabilirler.Sosyal medya uygulamaları aracılığıyla kullanıcı ile iletişime geçilerek ve inandırıcı senaryolar kullanarak kullanıcıya ait kimlik ve finansal bilgilerini çalmaya yönelik dolandırıcılık türüdür.- Arama motoru üzerinden internet şubesine giriş yaparken karşınıza çıkan ilk adrese tıklamayın. Dolandırıcılar sponsorlu içeriklerle kopya siteler üzerinden sizin güvenlik bilgilerinizi ele geçiriyor.- Telefonunuza mobil bankacılık uygulamalarını indirirken aynı isim ve logoda başka uygulama olmamasına ve uygulama sağlayıcısına dikkat edip, uygulama hakkında yapılmış şikayet ve yorumlara bir göz atın.- Sosyal medya kullanırken karşınıza çıkan çekiliş ve promosyon mesajlarını dikkate almayın. Bu içerikleri şikayet edip, paylaşan sayfayı engelleyin.- İnternet bankacılığı linki ile sizden kişisel bilgiler talep ediliyor ise, bu hesaplara güvenmeyin. Hemen bankanız ile iletişime geçip durumu bildirin.- İnternet şubesini kullanırken başında 'https://' olup olmadığına dikkat edin.- Size banka personeli de dahil kimse şifre soramaz. Şifrenizi telefonda, mail ortamında ya da sosyal medyada asla kimseyle paylaşmayın.- Şifrenizi en az 2 ayda bir yenileyin. Şifrenizde farklı rakam ve harfler kullanmaya özen gösterin.- Mobil bankacılık yöntemleri ile ödeme yapıyorsanız mutlaka sitenin güvenlik sertifikaları olup olmadığını kontrol edin. SMS onayı olmadan ödeme yapmayın.- Telefonunuzda, tabletinizde ve bilgisayarınızda güvenliğinden emin olmadığınız uygulamaları tutmayın.- Bağlandığınız kablosuz ağın güvenliğinden emin olun.Bankalar sosyal medya hesaplarından ev, araba çekilişi, tahsil edilen masraflar iade edilecek şeklinde ilanlar vermez. Sosyal medyada banka hesaplarının onaylanmış ve 'mavi tik' işaretine sahip olduğunu kontrol edin.Google verilerine göre Türkiye'de son 5 aylık aramalara bakıldığında 'mobil bankacılık' kelimesi ile yapılan aramalar mart ayında 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aramaları 0 ila 100 puan arasında derecelendirerek veren Google Trends verilerine bakıldığında Türkiye'de 'mobil bankacılık' aramaları daha önce 20-30 puan ortalamasında seyrederken şubat sonu yükselişe geçiyor ve nisanın ilk günlerinde 100 puan ile zirveyi görüyor. Bu aramaları yapan kişilerin aynı zamanda bankaların isimleri ile arama yaptıkları da görülüyor.