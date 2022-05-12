Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Türkiye, Eurobasket'te 25. kez mücadele edecek

Türkiye, Eurobasket'te 25. kez mücadele edecek

Basketbolda 41'incisi düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 24 kez mücadele eden A Milli Takım, 171 maçta 68 galibiyet, 103 yenilgi yaşadı. Milliler, Avrupa şampiyonalarında en farklı galibiyetini 1955'te Danimarka karşısında 49 sayı farkla elde etti.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda mücadele edecek Türkiye, bu organizasyonda daha önce 171 maç yaptı.

A Milliler, 41'incisi düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 24 kez mücadele ederken, yaptığı 171 maçta 68 galibiyet, 103 yenilgi aldı.

Tarihinde ilk maçını Yunanistan ile yapan Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihindeki ilk müsabakasını da "Komşu"yla oynadı. Mısır'da düzenlenen 6. Avrupa Şampiyonası finallerine ilk kez katılan milliler, 17 Mayıs 1949'da Yunanistan ile yaptığı maçta rakibine 54-41 yenildi.

- Son şampiyonada 6 maç oynadı

A Milli Basketbol Takımı, Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda istenilen performansı sergileyemedi.

Söz konusu şampiyonada D Grubu'nu 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle dördüncü bitiren ay-yıldızlı takım, son 16 turunda İspanya'nın rakibi oldu.

Milli takım, bu turda rakibiyle oynadığı maçı 73-56 kaybederek, turnuvaya veda etti.

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası tarihindeki en kötü performansını 1971 yılındaki şampiyonada aldı. Türkiye, 12 takımın katıldığı şampiyonayı son sırada tamamlamıştı.

- En farklı galibiyetler

Türkiye, Avrupa Şampiyonası finallerinde en farklı galibiyetini Danimarka karşısında elde etti.

Milliler, Budapeşte'de yapılan 9. Avrupa Şampiyonası'nda 13 Haziran 1955'te Danimarka'yı 49 sayı farkla (82-33) yendi.

Türkiye, Danimarka'yı 1951'de Paris'te yapılan 7. Avrupa Şampiyonası'nda da 47 sayı farkla (83-36) geçti.

- En farklı yenilgiler

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası finalleri tarihindeki en farklı yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı.

Türkiye, 1993 yılında Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan'a 50 sayı farkla (113-63) mağlup oldu. Bu mağlubiyet ayrıca, milli takımın tarihinde aldığı en farklı yenilgi olarak istatistiklere geçti.

Milliler, 1981 yılında Çekoslovakya'da düzenlenen 22. Avrupa Şampiyonası finallerinde de Yugoslavya'ya 44 sayı farkla (112-68) yenildi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Bulgaristan00000000
3Gürcistan00000000
4Karadağ00000000
5İspanya00000000
6Türkiye00000000
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