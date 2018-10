Türkiye, EURO2020'ye nasıl katılabilir? Yanıtı...

Rusya'ya 2-0 mağlup olan ve grubunda lider olma şansını yitiren A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde play-off yoluyla 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) gitme iddiasını sürdürüyor.



Grubundaki son maçını İsveç ile oynayacak Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde 3 karşılaşmada bir galibiyet, 2 yenilgi yaşayarak 3 puan alabildi.



UEFA Uluslar Ligi'nde A, B, C ve D liglerindeki 4'er takım, play-off'lara kalacak. Her ligin play-off'larında oynanacak yarı final ve final maçları sonucunda EURO 2020'ye katılacak 4 takım belirlenecek.



Avrupa Şampiyonası elemelerinden turnuvaya katılma hakkı elde eden takımlar, Uluslar Ligi'nde play-off'ların dışında tutulacak. Bu nedenle eleme maçlarının tamamlanmasının ardından Uluslar Ligi'nde play-off için genel sıralamanın önemi artacak.



Bu sayede Türkiye'nin de aralarında bulunduğu grup birincisi olamayan takımlara Uluslar Ligi'nin play-off'ları vasıtasıyla EURO 2020'ye gitme şansı doğacak.



- Her şey Avrupa Şampiyonası elemeleriyle netleşecek



24 ülkenin katılacağı EURO 2020'de elemeler, 55 takımın yer alacağı 10 grupta oynanacak.



Bu gruplarda ilk iki sırayı alan 20 takım, doğrudan EURO 2020 vizesi alacak.



Kalan 4 takım ise UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak play-off'lar vasıtasıyla EURO 2020'ye katılacak.



EURO 2020 Elemeleri vasıtasıyla turnuvaya gidecek takımlar hariç tutularak UEFA Uluslar Ligi'nin genel sıralaması da hesaba katılıp play-off oynayacak ekipler belirlenecek.



- Türkiye'nin şansı



A ve B ligi takımlarının EURO 2020 Elemeleri vasıtasıyla turnuvaya doğrudan katılımlarının artması halinde Türkiye'nin şansı da o derece yükselecek.



UEFA Uluslar A Ligi'nde yer alan Fransa, Hollanda, Almanya, Belçika, İsviçre, İzlanda, Portekiz, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere, Hırvatistan ile B ligi grup birincilerinin EURO 2020 Elemeleri sayesinde turnuvaya katılması, Türkiye'nin de aralarında bulunacağı B ligi grup ikinci ve üçüncülerinin play-off umutlarının sürmesini sağlayacak.



A liginin play-off mücadelesine B liginden takımlar da dahil edilebilecek.



Aynı durum, EURO 2020 Elemeleri sayesinde turnuvaya katılma hakkı kazanabilecek B ligi takımları için de geçerli olacak. B liginde grup lideri olsa da EURO 2020 Elemeleri vasıtasıyla turnuvaya katılma hakkı kazanan takımların play-off kotaları da B ligindeki diğer ülkeler tarafından doldurulacak.



Bu durumda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu B ligindeki bazı takımlar, grup ikincisi veya üçüncüsü de olsa Uluslar Ligi play-off'larında mücadele edebilecek.



Karşılaşmalar tamamlandığında Uluslar Ligi'ndeki genel sıralama önem kazanacağı için Türkiye'nin grupta İsveç ile oynayacağı son karşılaşma, sıralamasını yükselterek play-off'lara kalma şansını artırması açısından önem taşıyor.



- Süreç Mart 2020'de tamamlanacak



Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki son maçını, 17 Kasım'da İsveç ile yapacak.



Uluslar Ligi'nin bitmesinin ardından EURO 2020 Elemeleri'nin kura çekimi, 2 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Grupların belirlenmesinin ardından Mart 2019'da başlayacak EURO 2020 Elemeleri, Kasım 2019'da bitecek. Elemeler sonrası 20 takım, EURO 2020'ye gidecek.



Kalan 4 ülke ise Mart 2020'de oynanacak Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.