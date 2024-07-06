Türkiye, EURO'da yarı finali ikinci kez kaçırdı

6. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye 2. kez yarı finalde mücadele etme şansını kaçırdı.

Türkiye, EURO'da yarı finali ikinci kez kaçırdı
A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 2. kez yarı finalde mücadele etme şansını kullanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza atmıştı.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
Son Dakika Haberleri
Lucas Torreira
Lucas Torreira'dan Türkiye paylaşımı
Türkiye, EURO
Türkiye, EURO'da yarı finali ikinci kez kaçırdı
Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024
Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te göz doldurdu!
Jonathan Wilson:
Jonathan Wilson: "Montella'da çağı geçmiş bir şeyler var"
EURO 2024
EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri belli oldu
Sporx Anasayfasına Dön