Türkiye, EURO'da yarı finali ikinci kez kaçırdı
6. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye 2. kez yarı finalde mücadele etme şansını kaçırdı.
A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 2. kez yarı finalde mücadele etme şansını kullanamadı.
Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza atmıştı.
Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza atmıştı.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1