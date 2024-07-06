Türkiye, EURO'da yarı finali ikinci kez kaçırdı

A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 2. kez yarı finalde mücadele etme şansını kullanamadı.



Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza atmıştı.



