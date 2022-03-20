Eskrimde İstanbul'da düzenlenen Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası, takım mücadeleleriyle tamamlanırken Türkiye 12. oldu.



Başakşehir Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kupada Aylin Çakır, Deniz Selin Üstündağ, Fatma Zehra Köse ve Nisanur Erbil'den oluşan Türkiye, tablo 32'de Singapur'u 45-26 yenerek tablo 16'ya yükseldi. Tablo 16'da 45-42 mağlup olan Türkiye, 9-16 müsabakalarına kaldı.



Yunanistan'ı 45-36 yenen milli takım, 9-12 müsabakalarında mücadele hakkı elde etti. Bu müsabakalarda Çin'e 45-42 yenilen Türkiye, 11.'lik maçında ise Gürcistan'a 45-43 yenilerek, organizasyonu 12. sırada tamamladı.



Takım kategorisinde yapılan final maçında Güney Kore, İspanya'yı 45-41 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Macaristan ise İtalya'ya 45-44 üstünlük sağlayarak üçüncü sırada yer aldı.



Final maçının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren takım sporculara madalyalarını Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı verdi.



İstanbul'da üç gün süren organizasyonda 33 ülkeden 166 eskrimci mücadele etti.



Bireysel sonuçları



Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda bireysel müsabakalarında Türk sporculardan Nisanur Erbil 56, Pınar Miray Şişik 69, Deniz Selin Ünlüdağ 79 sırada yer almıştı.



Fatma Zehra Köse 108, Aylin Çakır 116, Damla Demirkol 120, Tuğçe Rana Kaya 126, Begüm Alkaya 133, Yağmur Erdağlı 134, Beliz Soyak 136, Dila Erdoğan 146, Ekin Haykır 148, Alara Cermen 149, Gökçe Sena Üstün 157, Melahat Irmak Şendur 161, Derin Pala 163. sırayı elde etmişti.





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