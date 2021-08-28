Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışları, Kocaeli'de başladı.



Kartepe Motocross ve ATV Parkuru'nda gerçekleştirilen şampiyona, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kartepe Motosiklet Kulübünce organize ediliyor.



Şampiyonaya, 13 farklı klasmanda 83 sporcu katılıyor.



Magazin startıyla başlayan şampiyona, ekstrem test etabında sıralama yarışlarıyla devam etti.



Şampiyonanın yarınki final yarışlarında ise sporcular, ekstrem parkurda hem engellerle hem de rakipleriyle mücadele edecek.







