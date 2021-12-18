Türkiye elit kategoride iki hakemle temsil edilecek

UEFA bu sezonun ikinci yarısından geçerli olan hakem kategorilerini açıklarken, Cüneyt Çakır'ın ardından Halil Umut Meler de elit kategorideki 32 hakemden biri oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye elit kategoride iki hakemle temsil edilecek
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18 Aralık 2021 12:14
UEFA, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısından itibaren geçerli olan hakem kategorilerini açıklarken, Türkiye'den Cüneyt Çakır ile Halil Umut Meler listeye dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, UEFA'nın açıkladığı hakem kategorisinde Türk hakemliği ilk kez elit düzeyde iki hakemle birden temsil edilecek.

Uzun yıllardır en üst düzey turnuvalarda ve finallerde Türkiye'yi temsil eden Cüneyt Çakır'ın yanı sıra Halil Umut Meler de elit kategoride görev yapacak 32 hakem arasında yer aldı.

FIFA kokartını ilk kez 2017'de takan Meler, 30 Mayıs 2018'de 2. kategoriye, 17 Temmuz 2020'de ise 1. kategoriye yükseldi. 35 yaşındaki Meler, UEFA düzeyinde 3'ü Şampiyonlar Ligi grup aşaması ve 2'si farklı finaller olmak üzere 42 müsabakada düdük çaldı.

UEFA'nın açıkladığı listeye göre, Türk hakemleri ve kategorileri şöyle:

Cüneyt Çakır

 Elit
Halil Umut Meler

 Elit
Ali Palabıyık

 1
Arda Kardeşler

 2
Abdulkadir Bitigen

 2
Yaşar Kemal Uğurlu

 2
Zorbay Küçük

 2

 

 
 
 
 
 

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