Türkiye E-Spor Federasyonunun genel kurulu 31 Ocak'ta yapılacak

Türkiye E-Spor Federasyonunun 2. Olağan Genel Kurulu, 31 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye E-Spor Federasyonunun 2. Olağan Genel Kurulu, 31 Ocak Pazartesi günü Ankara'da yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'ndeki genel kurulun 31 Ocak'ta, çoğunluk sağlanamazsa 1 Şubat'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Seçimde başkan adayı olmak isteyenlerin başvuru evraklarını, 26 Ocak mesai bitimine kadar Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Federasyonları Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Seçim Kuruluna vermeleri gerektiği ifade edildi.

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