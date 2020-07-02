Türkiye E-Spor Federasyonunun genel kurulu 31 Ocak'ta yapılacak

Türkiye E-Spor Federasyonunun 2. Olağan Genel Kurulu, 31 Ocak Pazartesi günü Ankara'da yapılacak.



Federasyondan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'ndeki genel kurulun 31 Ocak'ta, çoğunluk sağlanamazsa 1 Şubat'ta gerçekleştirileceği belirtildi.



Seçimde başkan adayı olmak isteyenlerin başvuru evraklarını, 26 Ocak mesai bitimine kadar Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Federasyonları Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Seçim Kuruluna vermeleri gerektiği ifade edildi.



