Türkiye E-Spor Federasyonunda Alper Afşin Özdemir güven tazeledi

Türkiye E-Spor Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen isim yeniden Alper Afşin Özdemir oldu.

Türkiye E-Spor Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Alper Afşin Özdemir seçildi.

Ankara'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde yapılan genel kurulda oy kullanan 33 delegenin de desteğini alan Alper Afşin Özdemir, 2018'den itibaren yürüttüğü başkanlık görevine tekrar getirildi.

Geçersiz oyun olmadığı seçimde diğer aday Burak Bağcı ise oy alamadı.

Özdemir konuşmasında, Türkiye'yi bir e-spor ülkesi yapmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

Verilen destekten duyduğu memnuniyetini dile getiren Özdemir, "Bizler yönetim kurulu olarak sizlere layık olmaya, Türkiye'de e-sporun gelişimi için çabalamaya devam edeceğiz. Verdiğiniz güven ve bu karlı kış gününde buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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